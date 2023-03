Le risorse importanti pescate dalla Fiorentina in panchina. “E’ un piacere immenso vedere che chi entra fa la differenza” l’Italiano pensiero

11 gol. La Fiorentina trova risorse importanti in fase realizzativa attingendo dalla propria panchina ed è seconda assoluta in A in questa particolare classifica, dietro solamente al Napoli dei miracoli che è a quota 12.

“E’ un piacere immenso per me vedere che chi entra dalla panchina fa la differenza”. Questo è quello che aveva detto sabato scorso dopo la gara il tecnico Vincenzo Italiano, sottolineando questa peculiarità dei propri giocatori. Tutti sembrano essere motivati e coinvolti all’interno di questo gruppo.

L’ultimo in ordine di tempo a dargli questa ‘soddisfazione’ è stato Luka Jovic, autore di un bel gol di testa che ha sostanzialmente chiuso il match contro il Milan.