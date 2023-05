Le scelte anti Basilea di Italiano. Le pedine preservate per l’occasione

Con quale formazione la Fiorentina affronterà domani il Basilea? Qualche indicazione ce l’ha data l’ultima partita quella giocata in casa contro l’Udinese. Italiano ha preservato alcuni giocatori che in Svizzera, salvo sorprese, dovrebbero partire dall’inizio, a cominciare da Gonzalez e Mandragora che sono entrati contro i friulani nella seconda parte della gara.

Un discorso che possiamo fare anche per Ikone che è uscito al 45′ ma non certo perché avesse problemi fisici. Anzi, fino ad allora potremmo anche dire che è stato uno dei migliori in campo per i viola. Simile la situazione di Dodô che comunque a destra non ha più rivali da un pezzo.

Terracciano riprenderà il proprio posto tra i pali, per le fasce dunque il brasiliano ex Shakhtar da una parte e Biraghi dall’altra. Al centro si può ipotizzare una coppia composta da Milenkovic (che non ha giocato all’andata perché squalificato) e Igor. A centrocampo Amrabat e Mandragora con Bonaventura in posizione ibrida. E infine Gonzalez, Ikone e molto probabilmente il recuperato Cabral a cercare la via del gol.