Le solite diaboliche commissioni: i numeri della Serie A schizzano in alto e la Fiorentina è nella top four

Le commissioni ai procuratori, i procuratori stessi, sono tra i cavalli di battaglia principali di chi vorrebbe riformare il calcio e anche nel famoso decalogo pubblicato qualche tempo fa dal presidente viola Rocco Commisso. Eppure per il momento la Fiorentina è stata costretta a concedere diversi fondi a questa ‘diabolica’ voce di spesa: nell’analisi del Corriere dello Sport emerge un’impennata preoccupante in Serie A, con oltre 200 milioni ad agenti nel 2022, una cifra più che raddoppiata rispetto al 2015. In testa c’è la Juventus con 51 milioni, seguita da Roma a 21 e Inter a 20,5: subito dietro proprio la Fiorentina con 13,5 milioni e poi Napoli. Tra gli agenti più fortunati ci sono Beppe Riso e l’ex difensore viola Michelangelo Minieri, molto attivo dalle parti della sede viola.