Le tre magagne che faranno allungare i cantieri al Viola Park. Il dito puntato sulla ditta che sta costruendo l’opera

Cos’è che ha determinato il ritardo nella consegna del nuovo centro sportivo della Fiorentina? Tre al momento sono le magagne che faranno allungare i cantieri al Viola Park, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, e mettono già a rischio la programmazione estivo a Bagno a Ripoli.

In primis l’area parcheggio che il Comune non ha messo a disposizione. C’è stata anche qualche frizione con l’architetto Casamonti (autore del progetto). Ma soprattutto i problemi con la manodopera messa a disposizione dalla ditta Nigro, che avrebbe messo in campo per i lavori solo un terzo degli operai previsti (200 anziché 600).