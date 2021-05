Le valutazioni di Iachini: con la salvezza in tasca più spazio per Kokorin?

La vittoria contro la Lazio e la contemporanea sconfitta del Benevento contro il Cagliari hanno avvicinato la Fiorentina alla salvezza matematica. La certezza potrebbe arrivare già mercoledì, in caso di vittoria contro i sardi o di mancato successo della squadra di Inzaghi contro l’Atalanta. Nelle ultime due giornate, dunque, potrebbe esserci spazio per coloro che fino ad oggi hanno giocato meno.

Tra di loro c’è sicuramente Aleksandr Kokorin, che fino ad ora ha giocato soltanto tre partite dal suo arrivo a Firenze. Un problema fisico l’ha fatto finire ai box per due mesi, ma il russo adesso è tornato a disposizione e già contro la Lazio era in panchina. Iachini potrebbe così dargli spazio e minuti nelle ultime due partite stagionali della Fiorentina, anche perché Kokorin è destinato a restare in riva all’Arno anche nella prossima stagione visto il suo contratto in scadenza nel 2024.