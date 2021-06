Legami con il passato

La Fiorentina sembra essere interessata al centrocampista del Chelsea Tiémoué Bakayoko. Il Napoli non lo ha riscattato e il giocatore classe 1994 è tornato per il momento alla base in Inghilterra. Gennaro Gattuso però, arrivato nelle scorse ore a Firenze, sembra essere intenzionato a rivolerlo con sé per la terza volta dopo le esperienze al Milan e al Napoli. Un interesse e un legame che il nuovo allenatore viola potrebbe voler riallacciare anche con altri giocatori che lo hanno accompagnato negli ultimi anni in Serie A. Per l’esterno d’attacco si parla di Matteo Politano, anche se il Napoli non sembra intenzionato a lasciarlo andare facilmente, mentre per il terzino destro si è più volte fatto il nome di Elseid Hysaj, che a breve si svincolerà proprio dalla società partenopea. Per la destra possibile anche un ritorno di fiamma per Andrea Conti, che Gattuso ha allenato nei suoi due anni al Milan e conosce bene.

Giocatori che il nuovo allenatore gigliato conosce già bene, così come i già viola Bonaventura e Callejon. E se sul primo non ci sono molti dubbi sulla sua permanenza a Firenze ancora un anno, lo spagnolo è ancora in bilico, anche se il precedente rapporto con il neo allenatore viola a Napoli potrebbe far pendere la bilancia verso la permanenza del giocatore alla Fiorentina.