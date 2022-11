L’Empoli soffre nel primo tempo, ma poi riesce a superare la Cremonese e si avvicina alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso l’anticipo della quindicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per i mondiali. Al ‘Castellani’ l’incontro tra Empoli e Cremonese è terminato con la vittoria della formazione di Zanetti

Nel primo tempo, decisamente meglio gli ospiti, che hanno sfiorato più volte il vantaggio con Buonaiuto, prima di testa, poi con un diagonale a pochi passi da Vicario. È stato proprio l’estremo difensore azzurro a blindare la porta nei primi 45′, mentre i suoi compagni non sono riusciti ad impensierire allo stesso modo il collega Carnesecchi.

Nella ripresa, vantaggio immediato dell’Empoli che approfitta del neo entrato Cambiaghi per battere al primo tiro la porta dei grigiorossi. È il primo gol nel massimo campionato per l’attaccante dei toscani. La squadra di Corsi continua il pressing e trova un palo a dieci dalla fine, fino a quando Parisi non chiude definitivamente i conti con un colpo di testa sulla linea di porta, dopo una respinta di piede di Carnesecchi. Con questo risultato, gli uomini di Zanetti si impongono sulla terzultima e salgono a meno due punti dalla Fiorentina decima.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Atalanta 27, Inter 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Empoli 17, Bologna 16, Sassuolo 16, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.