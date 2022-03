L’errore, le lacrime e l’abbraccio di Vlahovic: Firenze si schiera al fianco di Venuti

Il destino aveva in mente dei piani davvero diabolici per Lorenzo Venuti. Lui, fiorentino e cresciuto nella Fiorentina, ha depositato nella propria porta il pallone che ha regalato la vittoria alla Juventus nei minuti di recupero della partita d’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Proprio lui che con l’impegno e la dedizione quotidiana è riuscito a coronare il suo sogno: giocare nella squadra per cui ha sempre tifato fin da bambino. E per questo, come si legge su La Repubblica, nonostante qualche critica di troppo denunciata dalla fidanzata, il suo cuore viola non ha smesso di battere.

Il primo a dimostrargli vicinanza è stato Vlahovic, che a fine partita l’ha abbracciato e consolato. Probabilmente il serbo avrà pensato a quanto successo a Venezia, quando fu il terzino viola a prendere le sue difese davanti alla rabbia dei tifosi viola presenti al Penzo. L’errore c’è stato e rimarrà, ma Venuti è già pronto per ripartire: niente o nessuno scalfiranno mai il suo amore per la Fiorentina.