L’estate della rinascita: tre giocatori sotto i riflettori per fare il salto di qualità (e conquistare la titolarità)

Nell’estate in cui il futuro di Milenkovic resta in bilico Lucas Martinez Quarta è la risorsa difensiva più importante da rilanciare. Anche perché, sulla carta, doveva essere lui uno dei centrali titolari. Così il Corriere Fiorentino fa il punto sull’estate di quei calciatori della Fiorentina che devono rilanciarsi. Per il difensore argentino, alcuni interventi pagati con il cartellino rosso, o qualche chiusura ritardata e costata gol pesanti, sono aspetti sui quali il sudamericano sta lavorando per migliorarsi sempre di più.

Un’evoluzione che Sofyan Amrabat ha iniziato in anticipo, quando la posizione di Torreira nello spogliatoio ha cominciato a traballare, ma che il marocchino dovrà confermare partita dopo partita. Da capire la concorrenza di Mandragora perché Amrabat ha caratteristiche non propriamente da regista. Chi poi dovrà trovare maggiore continuità di prestazioni è Riccardo Sottil, spronato anche da Pradè. Qualcosa già si è visto in ritiro, ma contando quanto emerso dalle prime amichevoli la strada per una diversa considerazione da parte di Italiano è ancora lunga.