L’eterna idea Papu Gomez: il colpo meno adatto per la Fiorentina di oggi, come Commisso insegna

“Abbiamo preferito spendere per Nico Gonzalez che ha 23 anni e che tra qualche anno ci porterà più soldi di quanto ce ne avrebbe portati Sergio Oliveira, oggi 29enne”. Con queste parole Rocco Commisso aveva raccontato la scelta di andare sull’esterno argentino piuttosto che sul portoghese come colpo grosso del mercato. Niente da dire dal punto di vista economico ma anche calcistico, il discorso non fa una piega (se non per la focalizzazione data all’incasso potenziale piuttosto che al rendimento sportivo ma lasciamo perdere). Secondo la stessa ottica quindi, l’idea Papu Gomez non può aver ragione di esistere oggi e non sarebbe certamente l’operazione adatta alla Fiorentina di oggi.

L’ex capitano dell’Atalanta ha 33 anni ed è appena sbarcato al Siviglia (lo scorso gennaio): gli andalusi ci puntano e comunque pretenderebbero comprensibilmente una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. Poi certo, dal punto di vista tecnico, il Papu rappresenterebbe un bell’upgrade in un ideale tridente con Vlahovic e Gonzalez, ma le valutazioni economiche non possono certo prescindere dall’età e dai costi: ed entrambe viaggiano in contromano rispetto alla convenienza dell’affare.