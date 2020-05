Vasile Mogos, ex compagno di squadra di Gaetano Castrovilli ai tempi della Cremonese, ha parlato del talentuoso centrocampista della Fiorentina durante una diretta video con la Nuova Provincia. Queste le sue parole: “Castrovilli ha un’eleganza fuori dal comune: quando porta il pallone mi ricorda tantissimo Kakà. In allenamento, quando Gaetano mi puntava, non sapevo mai dove poteva andare”.