L’ex Effenberg al veleno: “Pallone d’Oro? Messi dovrebbe darlo indietro! Propongo questa nuova modalità di voto…”

Stefan Effenberg, che ha vestito la casacca viola dal 1992 al 1994, ha rilasciato alcune dichiarazioni critiche riguardo l’assegnazione del Pallone d’Oro. Ecco cosa ha detto: “Pallone d’Oro a Messi? Credo che dovrebbe darlo indietro: dopo averlo vinto sei volte (con pieno merito). Per me è davvero incomprensibile: a meritarlo erano il campione d’Europa Jorginho e Lewandowski“. Prosegue: “Come cambiare le cose? Fosse per me, consiglierei di cambiare modalità di voto: a votare sono coloro che hanno vinto il premio in precedenza. Chi meglio di loro come giuria? Sono esperti e in grado, e nessuno meglio di loro può sapere cosa occorre per essere i migliori al mondo”.