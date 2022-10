L’ex Fiorentina Pedro vince la Copa Libertadores e lo fa da capocannoniere e MVP del torneo

Pedro piglia tutto. Vi ricordate l’ex attaccante della Fiorentina, pescato in Brasile e rimpatriato dopo appena qualche mese? Ieri sera ha vinto la Copa Libertadores con il suo Flamengo e l’ha fatto da capocannoniere del torneo con 12 gol e da miglior giocatore. L’attaccante è stato infatti eletto MVP della coppa.

Davvero niente male, anche in vista del Mondiale che sta per arrivare. Intanto la coppa è in bacheca, strappata in finale all’Athletico Paranaense grazie al solo gol di Gabriel Barbosa.