L’ex portiere viola Sepe: “Un punto, un piccolo passo avanti, un segnale di crescita”

Luigi Sepe sul suo profilo instagram esprime la sua soddisfazione per il punto guadagnato ieri sera al Tardini contro la Fiorentina. Il portiere del Parma, con un passato anche in viola, intrepreta il pari a reti bianche come un segnale di crescita per la sua squadra. L’estremo difensore ducale è stato decisivo sul tiro di Biraghi nel secondo tempo, unico vero tiro in porta della Fiorentina. Ma se per Sepe lo 0 a 0 può bastare, in casa Fiorentina nessuno è di quest’avviso.

