L’incredibile dejà vu che coinvolge Fiorentina, Napoli e Juventus. Ma stavolta i tifosi bianconeri non credono nell’aiuto della squadra viola

Neanche il tempo di archiviare il turno infrasettimanale (almeno in parte visto che stasera si affrontano Crotone e Verona), che è già di tempo di proiettarsi verso la prossima giornata. Un turno senza peso per la Fiorentina, ormai sicura di rimanere in Serie A, ma fondamentale per altre squadre.

Tra queste Juventus e Napoli, che saranno impegnate rispettivamente contro Inter e proprio la squadra viola. Un incredibile remake della situazione verificatasi il 29 aprile 2018, anche se in quel caso c’era in palio lo Scudetto mentre stavolta sul tavolo c’è la qualificazione in Champions.

Allora la Fiorentina, travolgendo 3-0 il Napoli, di fatto consegnò il titolo alla Juve che aveva battuto 3-2 l’Inter. Stavolta invece il discorso si inverte, e sono i bianconeri a temere uno “sgambetto” da parte dei viola. Sui social, in particolare, si sprecano i post dei tifosi della Vecchia Signora secondo cui la Fiorentina, ormai salva, lascerebbe passare agilmente il Napoli.

“La Fiorentina ci odia, ha già steso il tappeto rosso per far vincere il Napoli“, oppure “La Fiorentina già salva farà vincere il Napoli“, o ancora “Gattuso potrebbe andare alla Fiorentina, figuriamoci se gli fanno uno sgarro” sono solo alcuni dei commenti che si trovano scorrendo la homepage di Twitter.

Comunque, al di là di quello che pensano i tifosi, il verdetto potrà darlo solo il campo. E’ vero che la Fiorentina non ha più nulla da chiedere al suo campionato, ma è vero anche che quei sei gol subiti all’andata gridano vendetta. In fondo anche quel 29 aprile del 2018, alla vigilia della gara contro il Napoli, la squadra viola era data per spacciata…