L’incredibile saldo negativo della Fiorentina nelle ultime due sessioni di mercato FOTO

Il saldo negativo della Fiorentina per quanto concerne le ultime due finestre di calciomercato è di -93 milioni di euro. A riportarlo è il Cies, l’osservatorio del calcio europeo, nel suo ultimo studio. Il club di Rocco Commisso è al nono posto in Europa per milioni di passivo nelle ultime due sessioni. 137 spesi e 44 incassati per un saldo negativo di -93 milioni. La Juventus è appena sopra la Fiorentina, all’ottavo posto, con -94 mln: subito dopo ecco l’Inter, a -111. Al primo posto di questa speciale classifica c’è il Real Madrid, con -180 milioni, seguito dall’Aston Villa (-169) e Barcellona (-166). Di seguito le prime 12 posizioni della classifica stilata dal Cies: