L’indizio social della Fiorentina: Jovic e Gollini come Holly e Benji FOTO

E’ una giornata importante in casa Fiorentina: sono infatti previsti per oggi gli arrivi a Firenze di Luka Jovic e Pierluigi Gollini, i prossimi due nuovi acquisti del club di Rocco Commisso. Così, l’account social della società gigliata ha pubblicato una foto di Holly (che sarebbe l’attaccante serbo) e Benji (che sarebbe l’estremo difensore dell’Atalanta) con la maglia della Fiorentina. Un modo simpatico per stuzzicare i tifosi in attesa dell’ufficialità del loro trasferimento.