Linea dura? Forse. Ma ieri nessun confronto

Da una parte, ovvero sul Corriere dello Sport-Stadio, si parla di linea dura della Fiorentina, intesa come società, nei confronti dei giocatori. Da un’altra però si analizza la situazione da un punto di vista diverso. Per inciso, sul Corriere Fiorentino si legge che il ritiro altri non è che un ritrovo anticipato solo di qualche ora. Di più, nella giornata di ieri non è andato in scena alcun confronto tra le componenti su quello che è accaduto a Reggio Emilia e sull’inopinata sconfitta contro il Sassuolo.