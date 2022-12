Linea verde all’assalto

La Nazione si concentra sui giovani viola che sono scesi in campo nell’ultima amichevole ad Arezzo. Non solo Toci, Di Stefano e Favasuli che ormai sono presenti agli allenamenti di Vincenzo Italiano in modo sempre più costante, ma anche Kayode, Amatucci e Biagetti potrebbero presto intraprendere la strada che stanno percorrendo i loro compagni di squadra.



Tutti i giovani viola, nell’ultima amichevole, hanno lanciato segnali convincenti. Adesso, dal prossimo impegno contro gli Always Ready, per i talenti gigliati, saranno molteplici le occasioni per mettersi in mostra: un’occasione davvero da non fallire.