L’Inter ha scelto Zapata e il muro della Fiorentina su Vlahovic resiste: “Accordo totale tra i nerazzurri e il colombiano”

Non sarà Dusan Vlahovic la scelta dell’Inter per far fronte alla partenza di Lukaku, in direzione Chelsea: troppo costoso il serbo e troppo alto il muro alzato dalla Fiorentina per tutelare il suo talento. L’obiettivo nerazzurro a questo punto è nettamente Duvan Zapata, che secondo Alfredo Pedullà ha un accordo già definitivo con Marotta, in attesa di quello anche tra Atalanta e Inter. Una pretendente a Vlahovic viene dunque meno e per la Fiorentina è una buona notizia.

#Zapata–#Inter: accordo totale con agente e di massima con #Atalanta. #Gasperini ha dato il via libera, anche #Belotti nella mini lista di sostituti — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 7, 2021