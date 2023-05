“L’Inter mette in guardia la Juventus in vista della finale di Coppa Italia…”. Peccato che a Roma ci andrà la Fiorentina: la partita fantasma di Canale Cinque

“Questa Inter mette in guardia la Juve per la finale di Coppa Italia. Un messaggio in vista della finale“. Così il TG5 commenta la roboante vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi che ha seppellito sotto 6 reti il malcapitato Verona. Un servizio di rari imprecisione ed annebbiamento…

Come tutti ben sanno, ad eccezione di Canale 5 evidentemente, a sfidare l’Inter a Roma in finale di Coppa Italia sarà la Fiorentina, che ha battuto la Cremonese in semifinale. L’Inter ha invece eliminato proprio la Juventus, battendola 1-0 a San Siro dopo l’1-1 (tra le polemiche) dell’andata. Una precisazione doverosa: non vorremmo che i tifosi juventini il 24 maggio accendessero la tv o si recassero a Roma per seguire una squadra che non c’è, restando delusi.