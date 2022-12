L’intercettazione di Cherubini: “Chiesa è un ottimo giocatore, ma lo abbiamo pagato troppo. Paratici ha drogato il mercato”

L’acquisto da parte della Juventus di Federico Chiesa dalla Fiorentina, sembrava aver convinto tutti in casa bianconera, per tempi e costi dell’operazione. Dalle intercettazioni dell’inchiesta Prisma, però, qualcuno non sembra essere stato felice dell’acquisto dell’ex attaccante viola. In particolare Federico Cherubini, attuale Football Director della Juventus, accusa l’ex ds bianconero Fabio Paratici di aver drogato il mercato. Queste un’intercettazione pubblicata da la Gazzetta dello Sport:

“Fabio ha drogato il mercato. Cioé, anche Kulusevski o Chiesa, che sono ottimi giocatori, ma quando li abbiamo comprati noi li abbiamo pagati troppo (…) Kulusevski aveva fatto cinque mesi in Serie A e l’abbiamo pagato 35 più 9 di bonus: sono 44″.

L’acquisto dall’Atalanta dello svedese, poi, viene bollato alla voce “acquisti senza senso o investimenti fuori portata” nel “libro nero” dell’attuale d.s.