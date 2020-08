Lirola a sinistra apre l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla Fiorentina. Zappacosta un’alternativa

Avere due esterni mancini sarebbe l’ideale per qualsiasi allenatore, anche per Iachini. Ma mancini che convincono e che non costano una tombola, sono merce difficile da trovare. Per questo, per la Fiorentina potrebbe esserci l’ipotesi di prendere un giocatore a destra, utilizzando Lirola anche a sinistra.

In questo caso, secondo La Repubblica, ci sono altri profili che la Fiorentina sta monitorando. Uno su tutti Piccini. Per il difensore fiorentino sarebbe un clamoroso ritorno in viola, anche se l’eventuale trattativa con il Valencia è ancora tutta da impostare.

Altra alternativa è Zappacosta, che ha giocato nell’ultima stagione con la Roma ma è di proprietà del Chelsea.