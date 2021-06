Lirola spinge per un ritorno in Francia. La Fiorentina ha pronta l’alternativa

Una volta definito l’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina, la Fiorentina comincerà a muoversi attivamente anche sul mercato. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, sta prendendo sempre più piede l’addio di Pol Lirola. Lo spagnolo vuole tornare all’Olympique Marsiglia dopo la positiva seconda parte di stagione e ha manifestato più volte le sue intenzioni: la dirigenza viola sta lavorando di conseguenza.

Al posto dell’ex Sassuolo, la Fiorentina si sta muovendo per Davide Zappacosta. Il terzino destro è tornato al Chelsea dopo l’ottima stagione in prestito al Genoa, ma è destinato ad andarsene in questa sessione di mercato.