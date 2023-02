L’ironia di Ferrara: “Probabilmente l’arbitro sul gol di Cabral ha chiamato la moglie a casa per sapere se la palla era dentro o no”

Su La Nazione il commento del giornalista Benedetto Ferrara a quella che è stata la partita tra Fiorentina e Braga, soprattutto per l’episodio del gol annullato a Cabral. Questo una parte del suo articolo: “Suvvia, la Conference non è mica l’Europa League o la Champions, non penserete mica che la tecnologia sia a quel livello. Non ci si deve meravigliare se poi servono cinque minuti di consultazioni col Var per capire se il pallone è dentro o fuori. Gli strumenti tecnologici hanno i loro limiti. Giovedì sera, per esempio, l’arbitro era dotato di un Nokia 3310 2G naturalmente in modalità vibracall”

“In questi casi, come previsto da protocollo Uefa low cost, è la moglie dell’arbitro, dal divano di casa davanti alla tv, a fare uno squillino al marito per fargli sapere se il pallone è entrato o no in porta. In realtà, sul tiro di Cabral, la signora era in cucina e stava chiamando il marito per avvisarlo che gli avrebbe lasciato il polpettone in forno e che sarebbe bastato dargli una scaldata. Lui si è confuso e quindi ha aspettato che il Var lo aiutasse a capire, a decidere”.