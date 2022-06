L’Italia va in vantaggio ma viene raggiunta subito dalla Germania. Per Biraghi 80 minuti in campo

Terminata la partita Nations League tra Italia e Germania al Dall’Ara di Bologna valevole per il Gruppo 3. La Nazionale italiana ha trovato il vantaggio al 70esimo grazie a Lorenzo Pellegrini, per poi essere raggiunta dai tedeschi appena tre minuti più tardi dal gol di Joshua Kimmich.

La parità si è mantenuta fino alla fine della partita, che è terminata 1-1. La classifica del girone dunque vede l’Ungheria in testa con tre punti dopo la vittoria sull’Inghilterra. Italia e Germania, ovviamente, sono a quota uno.

Per il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi 80 minuti in campo, poi sostituito da Dimarco. Per lui prova discreta.