Liverani: “Schiacciati da un possesso palla sterile e fine a se stesso da parte della Fiorentina. Non abbiamo subito occasioni”

A Dazn parla anche Fabio Liverani, tecnico del Parma, dopo lo 0-0 con la Fiorentina: “Siamo stati schiacciati da un possesso palla sterile e orizzontale, che lascia il tempo che trova. Abbiamo fatto due-tre ripartenze in cui ci è mancato l’ultimo passaggio ma non abbiamo subito niente. E’ chiaro che con la coperta corta davanti non abbiamo il potenziale per cambiare la partita, abbiamo lasciato il possesso alla Fiorentina e il pareggio è giusto. La squadre cresce di compattezza e autostima, per cui recuperando giocatori il Parma potrà giocare anche in modo diverso”.

