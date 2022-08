Lo Spezia su Zurkowski e Benassi per sostituire Maggiore. Ma il polacco…

Lo Spezia guarda in casa Fiorentina per sostituire il capitano Giulio Maggiore, ormai sempre più lontano dalla Liguria. In occasione dell’affare Dragowski, gli aquilotti avrebbero chiesto informazioni sul centrocampista polacco Szymon Zurkowski.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, lo Spezia ha provato a inserire il giocatore nell’affare Dragowski, ma la Fiorentina al momento non sembra intenzionata a cedere il centrocampista polacco. Un altro nome che sembra interessare ai bianconeri è poi quello di Marco Benassi, fuori dal progetto tecnico della Fiorentina e che piace a Gotti e nei prossimi giorni i due club potrebbero tornare a parlare.