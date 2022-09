Lo stadio non è un problema solo della Fiorentina. De Luca: “L’Arechi necessità di una ristrutturazione”

Il tema emergenza stadi adesso è una questione di tutti i club di Serie A e non solo della Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo l’annuncio di ieri di Milan ed Inter, che hanno annunciato di voler ricostruire San Siro da zero, nelle ultime ore il tema è balzato all’ordine del giorno anche a Salerno. Lo stadio Arechi, nonostante la sua storia, è uno degli stadi più fatiscenti d’Italia e per questo nelle scorse ore il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è voluto tornare sull’argomento: Queste le sue dichiarazioni tramite i suoi canali social:

“Stiamo valutando l’ipotesi di ristrutturare l’Arechi così come abbiamo fatto per il San Paolo che non era a norma per la Champions. Pensiamo di fare la stessa cosa per l’Arechi, sarà una ristrutturazione completa. Merita attenzione lo sport soprattutto per le categorie superiori e quando c’è l’ipotesi di partecipare a tornei internazionali. Tutto questo dovremo farlo per tutte le squadre che hanno queste possibilità di affermazione perchè, al di là della gratificazione sportiva, lo sport a certi livelli muove economie e diventa elemento di attrazione”.