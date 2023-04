Longhi: “Le squadre impegnate in coppa hanno fatto fatica, ma stasera il pronostico è a favore della Fiorentina”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva della partita di stasera tra Fiorentina e Atalanta. Questo il suo pensiero sul match: “La Fiorentina vuole agguantare la Juventus, mentre l’Atalanta ha l’occasione di raggiungere l’Atalanta. In questo turno si è visto che le squadre impegnate in coppa hanno fatto fatica e la Fiorentina ha giocato in Polonia, ma i viola sono in striscia positiva e ha trovato un giocatore che in attacco sta facendo benissimo come Cabral.

Secondo me il pronostico stasera è a favore della squadra di Italiano, può continuare bene il suo percorso di imbattibilità e gioca un buon calcio”