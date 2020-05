Lotti: “La ripresa degli allenamenti è diventato un problema. La Francia ha creato un precedente”

L’ex ministro dello sport Luca Lotti questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per trattare il tema della ripresa degli allenamenti e del campionato. Queste le sue parole: “La mia richiesta serve a sanare una grossa incongruenza varata dall’attuale governo, di cui io stesso faccio parte: la Fiorentina che si allena alle Cascine cercando di rispettare le regole è una cosa assurda, alla luce del fatto che con il nuovo decreto ministeriale non ha la possibilità di farlo ai campini. Bonaccini, De Luca e Zingaretti in Emilia, Campania e Lazio se ne sono accorti e hanno agito. Sia chiaro che si tratta di un errore. É evidente che ci si possa allenare nei centri sportivi organizzati senza rischiare nulla, le strutture che sono a disposizione devono essere utilizzate. Il decreto del 18 maggio prevede che in tutto il Paese possano allenarsi tutte le squadre insieme, l’anticipo al 4 Maggio vale nelle Regioni dove è possibile una normativa diversa. Il discorso del campionato è un tema a parte, ci sono anche interessi diversi. Cosa ne sarà del campionato? Non credo che ci siano le possibilità di rinviare prima di un mese dalla ripresa degli allenamenti: adesso la federazione dovrà mettere a punto un protocollo con semplici regole. Se non ci saranno i presupposti per ripartire, in Francia è stato creato un precedente che potremo seguire. Io sinceramente credo ancora molto nella ripartenza del calcio, è un’azienda come tutte le altre: se molti settori ripartono con le dovute regole e precauzioni, credo che anche il calcio debba farlo. Serve chiudere anche l’anno anche per chiudere il pagamento dei diritti televisivi”.