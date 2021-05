Lucchesi: “Senza una squadra buona Gattuso può far poco. Pradè? Contratti di un solo anno non lo aiutano a lavorare bene”

Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Fiorentina e con un trascorso a Pisa ai tempi di Gattuso, ha parlato a Radio Sportiva: “La Fiorentina ha fatto una scelta giusta. E’ una società importante e si è rivolta ad un allenatore importante. A Pisa rimasi sorpreso dalle sue qualità umane e caratteriali, ma oltre alla grinta c’è di più, è un professionista che cura molto i dettagli”.

E poi ha aggiunto: “Secondo me a Napoli ha fatto molto bene, tenendo conto di tutti i problemi che ha avuto. Bisogna però che a Firenze venga fatta una buona squadra, altrimenti Gattuso può far poco. Pradè? Non capisco perchè debba essere da un altro direttore sportivo. Si rischia di creare confusione. Se c’è fiducia in Pradè allora bisogna fargli un contratto di più anni, altrimenti lo si deve mandare via. Contratti di un anno non lo aiutano a lavorare bene”.