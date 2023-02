Luis Alberto: “In Italia solo quattro squadre giocano in maniera europea: tra queste c’è la Fiorentina. Lazio? Sarebbe stupido rompere male con loro”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è stato intervistato su Twitch dal giornalista spagnolo Benny Arrojo e ha parlato anche di Fiorentina. Sentite cosa ha detto lo spagnolo:

“In Italia si gioca molto con la difesa a tre, è un campionato che non si è evoluto molto. Solo noi, il Napoli, la Fiorentina e il Sassuolo giochiamo in maniera più europea. Liga e Premier sono più avanti, soprattutto quest’ultima, per come abbina qualità e fisico”.

E ancora: “Non voglio chiudere male con la Lazio. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con il mister con i quali ho un gran rapporto. Devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all’ultimo giorno darò tutto per la Lazio. cercando di portare la squadra in Champions”.