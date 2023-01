Luis Alberto: “Voglio finire la mia carriera in Spagna. Ho già parlato con il Cadice, ma…”

In un’intervista per DAZN, il centrocampista della Lazio Luis Alberto, che era seguito anceh dalla Fiorentina, ha parlato del suo futuro: “Se avessi dei problemi con la società, non sarei qui da 7 anni. Ho un buon rapporto con i dirigenti. Non siamo migliori amici, ma con loro ho un legame normale.

Voglio finire la mia carriera in Spagna. Ho parlato con il Cadice perché è la squadra del mio cuore e sono amico del presidente. Ma la società mi ha detto che al momento la mia cessione è impossibile. Fin quando sarò qui, darò tutto”