L’ultima idea della Juventus è un altro ex viola. Si ricostituirebbe un attacco già visto alla Fiorentina

In casa Juventus, la ricerca di un attaccante che faccia da riserva all’ex Fiorentina Dusan Vlahovic è prioritaria. I principali obiettivi sono altri già passati da Firenze. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’ultima idea bianconera è Giovanni Simeone, attualmente in forza all’Hellas Verona. L’argentino rimane, comunque, una seconda scelta: l’obiettivo, prima di tutti, è Luis Muriel dell’Atalanta.

In caso dell’approdo di uno dei due nella Torino bianconera, molti uomini della batteria d’attacco della Juventus sarebbero ex Fiorentina: uno tra Muriel e Simeone raggiungerebbe Federico Chiesa e, come già detto, Dusan Vlahovic.