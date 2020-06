L’uomo in più di Iachini: un ritorno decisamente inaspettato

Una delle possibili grandi sorprese della ripresa del campionato può essere quel Christian Kouame, arrivato a Firenze nel mercato di Gennaio ma infortunato. Dopo il ko al crociato, l’asso ivoriano ha iniziato un lungo recupero e visto lo stop da pandemia, arriva a Giugno come una autentica sorpresa nella rosa di Mister Beppe Iachini. Infatti, durante lo stop Kouame si è continuato ad allenare tra le mura di casa come visto nelle storie di Instagram della compagna Karelle Kaely e adesso si allena già sul campo.

E’ vero, manca ancora il tocco del pallone, ma rivedere Kouame in campo non può che essere una buona notizia per i colori viola. Potenza, velocità e grande tiro. Chissà se da qui alla fine della stagione l’ivoriano non torni in campo.

Visualizza questo post su Instagram 👊⚜ #ForzaViola 💜 #Fiorentina #ACFFiorentina #Kouame Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina) in data: 2 Giu 2020 alle ore 12:57 PDT