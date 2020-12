LUTTO in casa Fiorentina: morto l’ex attaccante viola Mario Maraschi

Nella giornata di oggi ci lascia un grande ex viola, Mario Maraschi. L’ex attaccante, nato a Lodi ma da anni residente ad Arcugnano, si è spento all’età di 81 anni. Maraschi ha militato nella Fiorentina dal 67 al 70 collezionando 31 gol in 79 presenze. Nella sua carriera ha giocato in tante squadre tra cui Milan, Lazio, Lanerossi Vicenza, Cagliari e Sampdoria e viene ricordato a Firenze per aver segnato gol decisivi nell’annata del secondo scudetto viola della stagione 1968-1969.

Dalla redazione di Fiorentinanews le più sentite condoglianze alla famiglia di Mario.