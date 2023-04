Ma l’Europa dal campionato è possibile? A Bologna vogliono toglierla a tutti i costi alla Fiorentina

In attesa di capire se poi la classifica verrà ulteriormente cambiata dalla giustizia sportiva, in ottica Juve ma non solo, la Fiorentina ha imbastito una discreta rimonta sulle posizioni europee anche in campionato. Non è da sola però in questa corsa perché il Bologna di Thiago Motta e Sartori sta mettendo insieme la miglior stagione degli ultimi anni ed ha in questo momento due punti di vantaggio. In terra felsinea c’è grande entusiasmo e fiducia, tanto che per il match con il Milan di oggi si preannuncia il record stagionale di presenze, poco sotto le 30.000 unità. Per il momento è una corsa all’ottavo posto ma entrambi i club arrivano di gran carriera: per la Fiorentina un’altra occasione stimolante per inseguire un obiettivo di prestigio.