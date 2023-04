Ma quale calcio della gente? La UEFA annuncia la “vendita” dei biglietti per la finale di Conference… che sarà (anche) a estrazione

Ma quale calcio della gente? Che ce lo spieghi la UEFA, che ha appena annunciato la “vendita” dei biglietti per la finale di Conference League a Praga. Ora, premesso che tra la Fiorentina e la finale in Repubblica Ceca ci sono due sfide per niente scontate contro il Basilea, il concetto di fondo rimane. Ma facciamo un passo alla volta.

Attraverso il proprio sito ufficiale la UEFA ha comunicato le modalità con cui saranno distribuiti i biglietti per la finale all’Eden Arena, che per la partita avrà una capienza di 18 mila posti. Ai club finalisti verranno riservati 5 mila biglietti ciascuno, per un totale di 10 mila tagliandi che le società gestiranno in modo autonomo. Altri 5 mila biglietti saranno invece riservati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA e alle federazioni nazionali, oltre che ai partner commerciali e alle emittenti.

Rimangono dunque 3mila biglietti, che la UEFA ha pensato bene di venderli… Attraverso un’estrazione. Come si legge sul sito, infatti: “I biglietti non saranno venduti in base all’ordine di arrivo. Verrà invece condotta un’estrazione per assegnare i biglietti una volta terminato il periodo di registrazione.

Nel portale dei biglietti, i candidati possono scegliere se vogliono partecipare alla lotteria in ogni caso o solo se la loro squadra si qualifica. Per la lotteria, la quota di biglietti sarà ripartita equamente tra i due gruppi di richiedenti, tenendo conto del numero di domande ricevute all’interno di ciascun gruppo”. Insomma, da oggi fino al 28 aprile è possibile registrarsi sul sito della UEFA per tentare la fortuna. Una modalità che, a onore di cronaca, non è nuova per alcune finali. Le categorie dei biglietti sono quattro: da 25 euro, da 45 euro, da 85 euro e da 125 euro.

Ripetiamo, la sfida di Praga è ancora lontana. Sia nel tempo che sul campo. Rimaniamo basiti, però, di fronte a modalità di vendita alquanto discutibili, oltre alla scelta di impianti a capienza ridotta all’osso per un evento importante come una finale. Che la Conference League sia la terza coppa europea per importanza lo abbiamo capito… La UEFA sta facendo di tutto per rimarcarlo. Ma quale calcio della gente…