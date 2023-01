Ma Spalletti questa volta non ha niente da dire?

“Il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile. Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare. Mi dicono ‘La tu’ mamma, la tu’ mamma’. Dietro la panchina ci sono sempre dei maleducati professionisti, sempre pronti a offendere”. Ve le ricordate queste frasi? Le disse il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, subito dopo la partita contro la Fiorentina, nel corso della quale era stato insultato, a suo dire, dall’inizio alla fine della gara.

Bene, detto che chi insulta è un maleducato e un rompiscatole, chi si dà appuntamento sull’autostrada, chi si scontra con altri tifosi (anche i sostenitori della Roma sono davvero brava gente) e blocca un’arteria fondamentale per il Paese provocando 15 chilometri di coda, che cosa sarebbe? Non ha avuto niente da dire in questa circostanza il prode Spallettone?

Da chi si prende la briga di giudicare le varie tifoserie italiane, ci saremmo aspettati sicuramente un intervento, ovviamente di condanna, contro criminali di professione. Ma questa volta niente, silenzio, nemmeno una parola. Peccato davvero, la coerenza, forse, non abita da certe parti.