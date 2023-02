Macìa: “Abbiamo investito su Zurkowski perché ha caratteristiche che ci mancavano. Ora la rosa è completa”

Eduardo Macìa, chief football operations dello Spezia ed ex direttore tecnico della Fiorentina, ha parlato del mercato del club ligure tirando in ballo anche Zurkowski: “Tutti i reparti sono equilibrati, abbiamo aumentato gli attaccanti con Krollis e Shomurodov, abbiamo inserito centrocampisti con caratteristiche che non c’erano come Cipot e Zurkowski. Wisniewski ci dà più velocità, Zoet si è infortunato e abbiamo preso Marchetti che ha molto entusiasmo, oltre a dare un grande aiuto nello spogliatoio. Si può sempre migliorare ma siamo soddisfatti, con i nostro lavoro abbiamo colmato alcune lacune”.

E poi ha aggiunto: “Non sono favorevole ai prestiti, ma per Shomurodov ho fatto un’eccezione perché ci serviva e l’investimento abbiamo preferito farlo su altri giocatori tra cui Zurkowski. A un certo punto diventa difficile alzare il livello in un ruolo specifico ed è lì che nasce il mercato delle opportunità”.