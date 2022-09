Macia: “Gli obiettivi di Fiorentina e Spezia sono diversi, ma l’importante è puntare a migliorarsi”

Il nuovo Chief Football Officer dello Spezia Eduardo Macía, ex dirigente della Fiorentina ha parlato al sito della società ligure, parlando dell’avventura che lo aspetta:

“Il calcio è fatto di sfide, e bisogna capire cosa significa quella parola a seconda del club in cui si lavora. Ci sono differenze evidenti tra gli obiettivi del Liverpool, del Valencia o della Fiorentina e quelli dello Spezia. Ma la cosa più importante è tenere a mente che, se non si raggiunge un obiettivo finale, si può sempre migliorare. Le realtà emergenti hanno bisogno di basi solide, questa è la sfida di partenza e da lì saliremo, aggiungendo miglioramenti fino a raggiungere il nostro livello massimo. Questo è in accordo con la nostra strategia: non basta parlare di “salvezza”, ma di come vogliamo raggiungere questo obiettivo; a quel punto ci evolveremo ulteriormente, ovviamente senza dimenticare quell’obiettivo raggiunto, ma pronti per il passo successivo”.