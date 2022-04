Magherini: “La Fiorentina è in difficoltà, ma la stagione è comunque molto positiva. Il Milan deve vincere per forza”

L’ex calciatore, tra le altre, del Milan Guido Magherini ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina adesso è una squadra in difficoltà. Più che altro fa fatica mentalmente, ma sarà una partita aperta perché il Milan, per quanto stia facendo bene, non è l’ammazza-avversari o un colosso imbattibile. Deve fare gol subito perché sennò può diventare un problema, cominciando a girare la palla intorno all’area di rigore senza concretizzare. Se dovesse finire 0-0, per il Milan sarebbe come una sconfitta. Calo della Fiorentina? Sono mancati Castrovilli e Torreira, quello ha pesato. Nessuno, comunque, si immaginava una stagione così positiva; tutti, in estate, avrebbero messo la firma per arrivare a questo punto del campionato in questa situazione”.