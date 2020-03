Malagò: “O si continua a giocare come oggi, oppure la Lega Calcio deve essere commissariata”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, ha stasera alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” su Rai 2: “Prima di tutto c’è la salute, ma non si può vedere che ci sono campionati che vanno avanti ed altri no, non va bene. Ci sono atleti che stanno lottando da quattro anni per la qualificazione olimpica, mi telefonano tutti i giorni e ora il Coni ha ripreso il suo ruolo. Il campionato di calcio dipende dalla Lega, ma è su delega della Federazione. Martedì la Figc ha due possibilità, o conferma la decisione di andare avanti come è stato stabilito oggi o se non è d’accordo con la Lega di A deve commissariarla. Tutti devono andare nella stessa direzione”.