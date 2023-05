Maldini: “La storia la fanno i giocatori, non gli stadi. Per aumentare i ricavi bisogna costruire un impianto moderno, non vivere di ricordi”

La vicenda stadio continua a tenere banco in casa Fiorentina. Al podcast Muschio Selvaggio il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha detto la sua sulla questione San Siro, esprimendo un concetto che volendo potremmo allargare anche alla situazione di casa viola: “Se vogliamo vivere di ricordi restiamo a San Siro. La storia la fanno i giocatori. È uno stadio che è cambiato tanto, non è più quello che è stato costruito 80 anni fa. Ma possiamo andare avanti a vivere di ricordi? Oppure costruiamo un nuovo stadio moderno che ci permetta di aumentare i ricavi? La cosa che più mi dà fastidio è che la città di Milano ha capito questa cosa, non è possibile non cogliere un’occasione del genere”.