Maldini: “L’abbiamo vinta in qualche maniera, senza gioco armonioso e pulito. Nel finale poteva segnare anche la Fiorentina”

Nel post partita a Dazn le parole del direttore dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini:

“Non vincerla avrebbe cambiato i due mesi di sosta, la preparazione e la classifica che era quello che ci interessava di più. L’abbiamo ottenuta in qualche maniera, senza gioco armonioso e in modo poco pulito. Avevamo voglia di vincerla e ce l’abbiamo fatta.

Nel finale potevano fare gol loro ma anche noi, per noi il pareggio sarebbe stato una mezza sconfitta per cui ci abbiamo provato. E’ la forza di volontà che a volte ti fa fare cose non consone a certi momenti”.