Maleh: “Avevo altre offerte, ma ho scelto subito Lecce. Spero che per me inizi un nuovo campionato”

Youssef Maleh, appena passato dalla Fiorentina al Lecce, si è presentato così al club salentino: “Non ho avuto dubbi nello scegliere Lecce. Avevo altre possibilità, ma questa piazza rappresenta lo step giusto per me in questo momento. Ho spinto per arrivare il prima possibile, sono pronto a mettermi a disposizione del mister. Fisicamente sto bene perché ho giocato tutte le amichevoli con la Fiorentina, spero che per me inizi un nuovo campionato”.

E poi ha aggiunto: “Qui ho ritrovato Brancolini, che conoscevo già dai tempi di Firenze, mentre gli altri compagni li avevo solo affrontati. Nel corso della partita contro la Lazio sono rimasto particolarmente impressionato dallo spirito di sacrifico di Di Francesco e dalla sicurezza che danno Umtiti e Hjulmand. Le mie caratteristiche? Penso di poter dare un contributo alla squadra sia qualitativamente che quantitativamente. Mi piace anche entrare in area per provare a segnare”.