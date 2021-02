Maleh intanto continua a guidare il Venezia verso la zona play-off

Da gennaio, quando la Fiorentina lo ha acquistato, Youssef Maleh è tornato protagonista nel Venezia, dopo che la dirigenza lo aveva messo fuori rosa vista l’impossibilità di arrivare ad un rinnovo di contratto. E dal 23 gennaio è tornato titolare inamovibile, come oggi a Pescara, dove ha contribuito alla vittoria dei suoi per 2-0, la terza consecutiva che vale il quinto a quota 38, a -1 dal secondo occupato dal Cittadella e che varrebbe la promozione diretta. Una buona notizia per Maleh ma anche per la Fiorentina, che lo aspetta per la prossima stagione.

