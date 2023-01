Maleh subito titolare con il Lecce contro lo Spezia… che ritrova il suo portiere titolare

Ceduto in prestito alla squadra costruita da Corvino, Youssef Maleh partirà titolare questo pomeriggio nella sfida contro lo Spezia. Il centrocampista italo-marocchino, ancora di proprietà della Fiorentina, aveva già esordito nel successo del Lecce contro la Lazio, debuttando nel secondo tempo del ‘Via del Mare’.

Se per Maleh si tratta della prima da titolare con la nuova maglia, lo stesso non si può dire per il portiere degli spezzini. A causa dell’infortunio del secondo portiere Zoet, Gotti ha deciso di affrettare il recupero di Dragowski, schierandolo titolare alla seconda uscita da quando si era fatto male. Ricordiamo, infatti, che l’ex portiere viola si era gravemente infortunato nell’ultima partita prima della sosta per i Mondiali.