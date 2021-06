Malore per Eriksen agli europei, massaggio cardiaco a bordocampo: sospesa Danimarca Finlandia

Momenti di panico durante Danimarca-Finlandia, seconda sfida della giornata di Euro 2020. Al 42esimo del primo tempo il fantasista dell’Inter Christian Eriksen, mentre si stava apprestando a battere un fallo laterale, è crollato a terra privo di sensi. Il danese è stato sottoposto a reiterati massaggi cardiaci dai paramedici a bordocampo, anche con un defibrillatore.

Il giocatore al momento è stato trasportato negli spogliatoi per continuare fare altri esami. Compagni e avversari sono sconvolti, con i danesi che hanno fatto muro intorno ai soccorsi per preservare la privacy del centrocampista: presente in campo anche la moglie del campione. La partita è stata momentaneamente sospesa.